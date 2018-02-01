Стрелявший под кокаином у Кремля Джабраилов постреляет еще

Предприниматель и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов приобрел тир «Патриот» в районе Измайлово на востоке Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого бизнесмена.

Информацию о сделке подтвердили в стрелковом клубе. Директор тира Игорь Шульга сообщил, что Джабраилов будет в составе учредителей с правом решающего голоса. Сделка состоялась 23 января.

По словам экс-сенатора, он думал об этом еще год назад. «Не все же мне алюминиевые заводы покупать, можно и тир», — добавил Джабраилов.

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Бизнесмен отметил, что приобрел тир как выгодное вложение и считает направление перспективным. Стрелковый клуб, полагает Джабраилов, зарекомендовал себя и имеет хороших клиентов, он сам также намерен тренироваться там. Предприниматель сообщил, что в настоящее время есть «временное недоразумение с разрешительной системой», однако его намерены уладить.

Конкретных планов по инвестициям в новый бизнес и развитие тира пока нет. По словам бизнесмена, решения в этом вопросе будут зависть от его партнеров: «Они специалисты. Они скажут, надо ли развивать сеть или мы остановимся на одном нашем измайловском клубе», — заявил он. Джабраилов не исключил, что клуб станет тренировочной базой для чеченских спортсменов.

Сумма сделки не раскрывается, однако Джабраилов отметил, что она «не бог весть какая».

Умар Джабраилов 29 августа 2017 года устроил стрельбу в гостинице Four Seasons напротив Кремля. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По некоторым данным, в момент стрельбы Джабраилов находился под воздействием кокаина. Позже он был приговорен к к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Стрелковый клуб «Патриот» — негосударственное образовательное учреждение. Согласно информации системы СПАРК, учредителями компании с 2008 года являются Анатолий Молостов, Александр Орлов и Анатолий Чаркин. Игорь Шульга руководит компанией с 2011 года. Информация о том, что Джабраилов вошел в состав учредителей организации, в СПАРК пока не отражена.

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