Ночной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле

Умара Джабраилова задержали в столичном отеле

Утром 30 августа стало известно, что полиция задержала в московском отеле Four Seasons бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, впрочем, не уточнив, что именно послужило причиной задержания.

Причиной задержания могла стать стрельба

Источник Telegram-канала Mash указал, что Джабраилова задержали за стрельбу из пистолета, которую бывший сенатор устроил у себя в номере. Кроме того, охранники отеля якобы пожаловались в полицию на то, что на лифте катается человек с оружием в руках. При осмотре места происшествия в номере предпринимателя были обнаружены многочисленные пулевые отверстия в потолке и полу. Сам Джабраилов, по данным источника ТАСС, в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Mash, никакого сопротивления при задержании он не оказал.

Предположительно, Джабраилов стрелял из наградного оружия

Как утверждает Mash, бизнесмен стрелял из наградного пистолета Ярыгина, на который у него имеется разрешение, подписанное руководством столичного главка МВД.

Это боевой пистолет калибра девять миллиметров, отличающийся внушительными габаритами и 18-зарядным магазином. Российские силовики приняли его на вооружение в начале нулевых годов.

Инцидент произошел в одном из самых престижных отелей столицы

Как отмечается на официальном сайте Four Seasons, отель расположен в здании легендарной гостиницы «Москва», открытой в 1935 году. Из окон открываются виды на Кремль, Красную площадь, собор Василия Блаженного и здание Госдумы.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В полиции подтвердили задержание Джабраилова и возбуждение уголовного дела

После полудня в столичной полиции сообщили, что после инцидента со стрельбой было возбуждено уголовного дела по статье о хулиганстве, а бывший сенатор Умар Джабраилов действительно задержан. Источник в правоохранительных органах отметил, что ни многочисленная охрана бизнесмена, ни он сам задержанию не препятствовали.

Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы

Пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ предусматривает наказания за хулиганство «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Если дело дойдет до суда, виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Умар Джабраилов — бывший сенатор и крупный бизнесмен

Умар Джабраилов родился в 1958-м году в Грозном, в 1985-м окончил МГИМО, а в 1997-м стал президентом группы компаний «Плаза». В 2000 году баллотировался в президенты России, но набрал меньше всего голосов среди 11 кандидатов.

В 2004-м Умар Джабраилов был избран в Совет Федерации, но в 2009-м его полномочия были досрочно прекращены по просьбе самого сенатора.

Как отмечает ТАСС, Джабраилов — председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого Союза художников России», основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Двоюродный брат бизнесмена был убит при загадочных обстоятельствах

В 2002 году двоюродного брата Умара Джабраилова, Салавата, нашли убитым неподалеку от места покушения на тогдашнего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. Какая-либо связь между двумя преступлениями не выявлена.