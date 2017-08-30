СМИ сообщили о задержании в Москве бизнесмена Умара Джабраилова

Полиция задержала в московском отеле бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова. Об этом в среду, 30 августа, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, не уточнив, за что именно задержан миллионер.

«Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города», — сказал источник агентства в правоохранительных органах, не уточнив деталей происшествия.

Источник Telegram-канала Mash сообщил, что причиной задержания Джабраилова стала устроенная им стрельба из пистолета. Якобы охранники пожаловались в полицию на то, что вооруженный мужчина катается на лифте с оружием в руках. В его номере были обнаружены многочисленные дырки от пуль в потолке и полу.

По данным Mash, бизнесмен не оказывал сопротивления при задержании.

Умар Джабраилов родился в 1958 году в Грозном, в 1985-м окончил МГИМО, а в 1997 году стал президентом группы компаний «Плаза». В 2000 году он баллотировался в президенты России, но набрал меньше всего голосов среди 11 кандидатов.

В 2002-м его двоюродного брата, Салавата Джабраилова, нашли убитым неподалеку от места покушения на тогдашнего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. Какая-либо связь между двумя преступлениями доказана не была.

В 2004 году Умар Джабраилов был избран в Совет Федерации, но в 2009-м полномочия были досрочно прекращены по его собственному желанию.

Как отмечает ТАСС, Джабраилов — председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого Союза художников России», основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».