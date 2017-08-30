После задержания Умара Джабраилова полиция возбудила дело о хулиганстве

В столичной полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве после инцидента со стрельбой, за которую был задержан бывший сенатор Умар Джабраилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«Вечером 29 августа в полицию поступило сообщение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх», — рассказали агентству в подразделении, уточнив, что пострадавших нет.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что по данному делу задержан Джабраилов.

«При задержании ни он, ни кто-нибудь из его многочисленной охраны сопротивление не оказывал», — пояснил собеседник.

Ранее в тот же день сообщалось о том, что Джабраилова задержала полиция после жалобы охраны на стрельбу в гостинице Four Seasons.