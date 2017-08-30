СМИ рассказали о найденном в номере Джабраилова белом порошке

В номере московского отеля, в котором останавливался бизнесмен и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов, нашли белый порошок. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил в среду, 30 августа, РИА Новости.

«В номере был найден белый порошок неизвестного вещества. Он отправлен на экспертизу», — заявил собеседник агентства. Официального подтверждения этих данных нет.

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Ранее в среду в столичной полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве после инцидента со стрельбой вечером 29 августа, за которую был задержан Джабраилов. Отмечалось, что он произвел выстрелы вверх из принадлежащего ему наградного пистолета, а впоследствии не оказывал сопротивления стражам порядка.

Как сообщал паблик Mash в своем Telegram-канале, причиной стрельбы стало недовольство качеством обслуживания. Джабраилов заказал еду в номер, но тележку ему привез не официант, а уборщица, что вызвало возмущение предпринимателя.

До этого стало известно, что бывшего сенатора задержала полиция после жалобы охраны на стрельбу в гостинице Four Seasons.