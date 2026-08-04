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Из жизни
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10:07, 4 августа 2026 (обновлено: 10:12, 4 августа 2026)Из жизни

Женщина не захотела расставаться с молодым любовником и трижды отравила его

В Тайване женщина не захотела расставаться с молодым любовником и трижды отравила его
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

В Тайване женщина не захотела расставаться с любовником и трижды пыталась отравить его крысиным ядом. Об этом пишет Daily Star.

В 2023 году 23-летний австралиец Алекс Шорей изучал китайский язык в Тайване по программе обмена студентами. У него завязался роман с 40-летней Янь Цзиньпин. Следствие установило, что незадолго до того, как Шорей должен был вернуться на родину, Цзиньпин подсыпала ему в сок суперварфарин — высокотоксичный антикоагулянт, который используется в качестве крысиного яда.

Молодой человек попал в больницу в критическом состоянии. Позже Цзиньпин подсыпала Шорею яд еще раз уже в клинике. В третий раз она попыталась отравить любовника, когда узнала, что его отец прилетает из Австралии, чтобы забрать его домой. Также выяснилось, что Цзиньпин пыталась обманом заставить родных Шорея подписать отказ от реанимации и набивалась им в переводчики для общения с персоналом больницы. В итоге молодого человека все же вывезли в Австралию, где тот поправился.

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В конце июля Цзиньпин признали виновной в покушении. Стороне обвинения удалось доказать, что она травила любовника, чтобы не дать ему вернуться домой. Женщина вину не признала. 22 июля ее приговорили к 11 годам и двум месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали владельца продуктового магазина из штата Чхаттисгарх, который оказался серийным убийцей. Мужчина травил соседей, с которыми у него возникали разногласия.

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