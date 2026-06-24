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20:09, 24 июня 2026Из жизни

Владелец продуктового магазина оказался серийным убийцей

В Индии владелец магазина оказался серийным убийцей, на счету которого 8 жертв
Никита Савин
Никита Савин

Фото: petr tkachenko 83 / Shutterstock / Fotodom

В Индии задержали владельца продуктового магазина из штата Чхаттисгарх, который оказался серийным убийцей. Об этом сообщает The Times of India.

За решетку попал 50-летний Рамсахай Джайсвал из деревни Кхарве. Мужчина признался, что за последние четыре месяца отравил восемь односельчан. Индиец заявил, что расправлялся с соседями из-за долгов, а также потому что они насмехались над ним и были не согласны с его политическими взглядами. Одного знакомого он отравил, потому что заподозрил в колдовстве.

Джайсвал взял яд у соседа под предлогом того, что собирается травить грызунов. Затем он испытал химикат на бездомной собаке и убедился в его эффективности. После этого Джайсвал начал приглашать своих обидчиков выпить у него дома и подсыпать им яд в напитки.

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6 июня односельчане обратили внимание, что все жертвы бывали в гостях у Джайсвала, перед тем как им становилось плохо. Люди сразу же обратились в полицию, после чего началось расследование.

Следователи считают, что маньяк перестал травить соседей 14 апреля, после того как последняя жертва выжила и оказалась в больнице.

Ранее в Кот-д’Ивуаре арестовали серийного убийцу. 36-летнего Хили Напемалу Самуэля схватили на улице с останками ребенка в мешке.

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