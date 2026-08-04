В России заявили о необходимости стать на военные рельсы после удара ВСУ по Подмосковью

Депутат Колесник: России надо становиться на военные рельсы

России надо уже становиться на военные рельсы, чтобы не терпеть потери среди мирного населения, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жертвами ночной атаки на Чехов стали пять человек, еще шестеро получили ранения.

«[Глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявил, что 40-дневная операция, которую они объявили, должны была закончиться 4 августа, но они решили до Нового года продлить. Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит, и все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму», — высказался депутат.

Подобные атаки участились, и одними ответными ударами уже не обойтись, полагает Колесник.

«Надо увеличить количество людей, предотвращающих эти атаки, иначе мы так и не справимся, так и будем получать. Понятно, что мы ответим, и удар возмездия неотвратим, но мы должны понимать, что мы подвергаемся серьезной угрозе. Надо серьезно к этому относиться и готовить не ответы уже, а нормальные военные действия. Тогда можно будет предотвратить эти удары. Одними ответами мы уже не обойдемся», — заключил политик.

3 августа ВСУ нанесли удар по курортному Геленджику. Обломки вражеских устройств упали в селе Архипо-Осиповка. Жертвами атаки стали 7 человек, еще 58 пострадали.

В этот же день Буданов призвал «не цепляться» за сроки 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ). «Продолжать будем. Не цепляйтесь за эти сроки, 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат», — говорил чиновник.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский согласовал и утвердил операцию против России. СБУ должна была провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.