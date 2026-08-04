Покинувший РФ Семен Слепаков переписал две свои квартиры в Москве на родителей

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) после эмиграции не распродал оставшееся в России жилье, а переписал на родителей. Это выяснил Telegram-канал Shot.

По информации канала, на своих родителей, 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину Слепаковых, комик оформил квартиру в восьмиэтажке на улице Крупской неподалеку от МГУ. Квартира была объединена из двух: первой площадью 93 «квадрата» Слепаков владел с 2012 года, а спустя шесть лет приобрел на том же этаже еще одну 65-метровую квартиру. Сейчас итоговая площадь лота составляет 158 квадратных метров — при стоимости одного «квадрата» в полмиллиона рублей общая стоимость квартиры приближается к 80 миллионам рублей.

Родители Слепакова вместе с сыном обосновались в Тель-Авиве, а в столичной квартире проживает подруга семьи. Мать юмориста, как отмечает канал, периодически приезжает в Москву, о чем свидетельствуют ее расходы после похода в ЦУМ — за 2023-2024 годы она потратила там боле полумиллиона рублей.

Другую свою недвижимость в Москве Слепаков продал еще в 2023-м. После переезда в Израиль он избавился от пятикомнатных апартаментов в столичном элитном комплексе Park Residence, расположенном в 1-м Голутвинском переулке, площадью 217 квадратных метров. Апартаменты продавались с черновым ремонтом, новому хозяину предлагалась просторная гостиная с выходом на балкон, мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной, две дополнительные спальни, кабинет, а также еще две ванных комнаты. Комплекс располагается напротив памятника Петру I, возле Крымской набережной и парка «Музеон». За этот объект бывший капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» просил 295 миллионов рублей.