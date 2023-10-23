Стали известны подробности о бывшей квартире Слепакова в Москве

aif.ru: у юмориста Слепакова могли остаться еще несколько квартир в России

В бывшей квартире юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в центре Москвы, от которой он избавился в октябре, на момент продажи не было ни мебели, ни отделки пола, стен и потолка. Эти и другие подробности об объекте раскрыло aif.ru.

По информации издания, пятикомнатные апартаменты площадью 217 квадратных метров были выставлены на продажу еще зимой, однако продать их удалось только осенью. В элитном жилье, расположенном в жилом комплексе класса делюкс в 1-м Голутвинском переулке, был черновой ремонт. Однако новому хозяину досталась просторная гостиная с выходом на балкон, мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной, две дополнительные спальни, кабинет, а также еще две ванных комнаты. Среди особенностей объекта в малоэтажном ЖК, состоящем из 16 квартир, — большие панорамные окна, за счет которых в комнаты проникает много естественного света, и потолки высотой три метра. Само здание выполнено по авторскому проекту и отделано медью, финским керамическим кирпичом, юрским камнем и индийским гранитом. Еще одним большим плюсом служит выгодное расположение напротив памятника Петру I, возле Крымской набережной и парка «Музеон».

Известно, что на настоящий момент площадь самой маленькой квартиры, доступной для покупки в этом ЖК, составляет 221 квадратный метр, а самый дешевый вариант из представленных готовы продать почти за 691 миллион рублей. Кроме того, по некоторым данным, у Слепакова могли остаться еще несколько квартир в Москве — в Руновском переулке, 12, общей площадью 260,8 квадратного метра, небольшой объект на Красной Пресне, а также объект на Дорогомиловской улице метражом 55,4 «квадрата».

Опрошенные эксперты предположили, что уехавший в Израиль комик мог избавиться от недвижимости в 1-м Голутвинском переулке с налогом в 30 процентов (как минимум 40 миллионов рублей), так как решение о продаже было принято уже после отъезда из России, что означает утрату статуса налогового резидента (для него размер налога составил бы 13 процентов). Однако если он продавал жилье в статусе индивидуального предпринимателя, который у него сохранился, то налог составил лишь шесть процентов от суммы.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Семен Слепаков избавился от жилья в России, продав квартиру в центре Москвы в элитном жилом комплексе Park Residence. Точная сумма сделки осталась неизвестной, однако изначально Слепаков попросил за объект 295 миллионов рублей из-за срочности.