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10:30, 20 октября 2023Среда обитания

Слепаков избавился от жилья в России

Переехавший в Израиль комик Семен Слепаков продал квартиру в центре Москвы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярный комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), в данный момент проживающий в Израиле, избавился от недвижимости в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, в начале октября переехавший из страны Слепаков продал квартиру в центре Москвы, и теперь жилья в России у него не осталось. Комик выставил на продажу апартаменты в элитном комплексе Park Residence, расположенном в 1-м Голутвинском переулке, после того, как переехал в Израиль. Новый хозяин квартиры вступил в собственность две недели назад.

Точная сумма сделки осталась неизвестной, однако изначально Слепаков попросил за объект площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей. При этом для тех, кто готов был срочно выкупить апартаменты, обещали сделать скидку в 25 процентов. Среди особенностей объекта в малоэтажном ЖК, состоящем из 16 квартир — большие панорамные окна, а также выгодное расположение напротив памятника Петру I, возле Крымской набережной и парка «Музеон».

Ранее стало известно, что проживающая в Европе певица Монеточка (признана Минюстом РФ иноагентом) продала квартиру в центре Москвы.

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      Полина Кислицына
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