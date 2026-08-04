Число пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик снова выросло. По данным оперативного штаба Краснодарского края, сейчас речь идет о 58 гражданах.
В ведомстве разъяснили, что госпитализация потребовалась 21 человеку. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева 19 пострадавших, в их числе троих детей, доставили в краевые больницы Краснодара. Еще двух направили в больницу Новороссийска.
37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение, указали в оперштабе Кубани.
До этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов ВСУ по Геленджику, подчеркнула, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.
Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки вражеских устройств упали в селе Архипо-Осиповка.