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09:23, 4 августа 2026 (обновлено: 09:31, 4 августа 2026)Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик снова выросло

Оперштаб: Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Геленджик выросло до 58
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Число пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик снова выросло. По данным оперативного штаба Краснодарского края, сейчас речь идет о 58 гражданах.

В ведомстве разъяснили, что госпитализация потребовалась 21 человеку. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева 19 пострадавших, в их числе троих детей, доставили в краевые больницы Краснодара. Еще двух направили в больницу Новороссийска.

37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение, указали в оперштабе Кубани.

До этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов ВСУ по Геленджику, подчеркнула, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки вражеских устройств упали в селе Архипо-Осиповка.

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