Число пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик снова выросло

Оперштаб: Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Геленджик выросло до 58

Число пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик снова выросло. По данным оперативного штаба Краснодарского края, сейчас речь идет о 58 гражданах.

В ведомстве разъяснили, что госпитализация потребовалась 21 человеку. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева 19 пострадавших, в их числе троих детей, доставили в краевые больницы Краснодара. Еще двух направили в больницу Новороссийска.

37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение, указали в оперштабе Кубани.

До этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов ВСУ по Геленджику, подчеркнула, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки вражеских устройств упали в селе Архипо-Осиповка.