Раскрыто число жертв стрельбы российского военного

Жертвами нападения военнослужащего, который открыл огонь в селе Хмельницкое, стали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.
По предварительным данным, мужчина открыл огонь по сослуживцам, а после переключился на односельчан. В результате ранения получили двое военных, один из которых не выжил, и шесть жителей села Хмельницкое. Троих мирных жителей спасти не удалось.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Нападавшего уже задержали.