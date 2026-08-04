Раскрыто число жертв стрельбы российского военного

Развожаев: Четыре человека погибли при нападении военного в Севастополе

Жертвами нападения военнослужащего, который открыл огонь в селе Хмельницкое, стали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь по сослуживцам, а после переключился на односельчан. В результате ранения получили двое военных, один из которых не выжил, и шесть жителей села Хмельницкое. Троих мирных жителей спасти не удалось.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Нападавшего уже задержали.

