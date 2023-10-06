Монеточка избавилась от квартиры в центре Москвы

Певица Монеточка продала квартиру в центре Москвы за 30 миллионов рублей

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иноагентом) избавилась от квартиры в центре Москвы спустя почти два года после покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Объект площадью 60 квадратных метров расположен в Басманном районе столицы, в доме 1914 года постройки. Исполнительница, в данный момент проживающая в Европе, продала его за 30 миллионов рублей. Сама Монеточка приобрела квартиру за 20 миллионов рублей.

За время своего владения объектом Гырдымова сделала в нем дизайнерский ремонт. Среди его особенностей — наличие французских дверей, колонны в одной из комнат, яркой плитки, в том числе с рисунком, а также техники с необычными деталями на кухне, расписанной раковины в ванной комнате и ванны на ножках.

Покупателями недвижимости в центре Москвы стали 43-летний режиссер, имя которого не уточняется, и его супруга. Известно, что мужчина окончил Гуманитарный институт телевидения и радиовещания (ГИТР) и ранее возглавлял один из отделов Счетной палаты.

О том, что Монеточка решила избавиться от своей квартиры в России, стало известно в январе 2023 года. Изначально за ее покупку певица попросила те же 30 миллионов рублей.