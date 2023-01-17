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15:44, 17 января 2023Среда обитания

Монеточка решила избавиться от квартиры в Москве

Певица Монеточка решила продать квартиру в Москве за 30 миллионов рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Telegram-канал Mash

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) решила избавиться от квартиры в Москве спустя год после покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Объект площадью 60 квадратных метров расположен в Басманном районе столицы. За его покупку певица попросила 30 миллионов рублей. Сама Монеточка приобрела его за 20 миллионов рублей. Повышение цены обусловлено тем, что за время своего владения квартирой Гырдымова сделала в ней дизайнерский ремонт.

В обновленном интерьере преобладают светло-серо-зеленый, мятный и насыщенно-синий оттенки. Среди особенностей объекта можно выделить наличие французских дверей, колонны в одной из комнат, яркой плитки, в том числе с рисунком, а также техники с необычными деталями на кухне, расписанной раковины в ванной комнате и ванны на ножках.

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По информации, полученной от соседей, в квартире уже регулярно проводятся показы для потенциальных покупателей. Продажа объекта будет осуществляться по доверенности родственниками певицы, при этом риелтор отметил, что в случае «серьезных намерений» можно будет поговорить по видеосвязи с хозяевами.

В мае 2022 года стало известно, что Гырдымова вместе с супругом, продюсером и музыкантом Виктором Исаевым, уехала из России в Литву после начала спецоперации на Украине.

В январе 2022 года Монеточка заявила, что будет продавать недавно купленную квартиру в Москве из-за сильного дискомфорта в результате того, что к ней пришли незваные поклонники после обнародования ее адреса в интернете. Певица добавила, что из-за подобных публикаций, когда СМИ раскрывают личную информацию, звезды становятся закрытыми и прячут свои семьи.

Полина Кислицына
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