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Монеточка объявила о продаже новой квартиры из-за публикации ее адреса в СМИ

Певица Монеточка решила продать квартиру в центре Москвы из-за раскрытия ее адреса в СМИ
Лиза Монеточка

Лиза Монеточка. Фото: @monetochkaliska

Певица Елизавета Гырдымова, больше известная как Лиза Монеточка, продаст квартиру в Москве из-за раскрытия ее домашнего адреса, об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

По ее словам, после обнародования адреса в интернете к ней пришли незваные поклонники. Исполнительница призналась, что испытывает из-за этого дискомфорт. «Спасибо некоторым изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — объявила она о своем решении из-за публикаций в СМИ. .

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Монеточка напомнила, что в социальных сетях неоднократно показывала обустройство дома. При этом она не упоминала, где находится квартира. Певица считает, что из-за подобных публикаций, когда СМИ раскрывают личную информацию, звезды становятся закрытыми и прячут свои семьи.

В понедельник, 17 января, стало известно, что 23-летняя артистка купила новую квартиру в столице за 20 миллионов рублей. 60-метровая квартира находится в центре столицы в доме 1914 года постройки.

Алия Шарафутдинова
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