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У Монеточки нашли квартиру в центре Москвы

Mash: певица Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 миллионов рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У российской певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) нашли квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Новое жилье певицы находится в Басманном районе в доме, построенном в 1914 году. Площадь квартиры составляет около 60 квадратных метров, в нее ведет массивная дверь из темного дерева.

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Согласно предположениям, певица купила жилье за 20 миллионов рублей. Соседи отметили, что на данный момент в квартире идет ремонт. Монеточка якобы зарегистрирована в новых апартаментах, однако приезжает туда редко.

В июле 2021 года о покупке квартиры в столице рассказала певица Клава Кока. Она оформила жилье не в ипотеку, а копила на него несколько лет. Кока не стала называть точный район, отметив, что недвижимость находится в пределах Третьего транспортного кольца.

Нина Ташевская
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