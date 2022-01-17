У Монеточки нашли квартиру в центре Москвы

У российской певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) нашли квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Новое жилье певицы находится в Басманном районе в доме, построенном в 1914 году. Площадь квартиры составляет около 60 квадратных метров, в нее ведет массивная дверь из темного дерева.

Согласно предположениям, певица купила жилье за 20 миллионов рублей. Соседи отметили, что на данный момент в квартире идет ремонт. Монеточка якобы зарегистрирована в новых апартаментах, однако приезжает туда редко.

В июле 2021 года о покупке квартиры в столице рассказала певица Клава Кока. Она оформила жилье не в ипотеку, а копила на него несколько лет. Кока не стала называть точный район, отметив, что недвижимость находится в пределах Третьего транспортного кольца.