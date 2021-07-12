Российская певица Клава Кока рассказала, как накопила на квартиру в Москве

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, рассказала о квартире в Москве. Подробностями процесса накопления артистка поделилась в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

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Во время разговора певица заявила, что копила на недвижимость с 16 лет и приобрела жилье не в ипотеку в 2020 году. Первой накопленной суммой стали 10 тысяч долларов. «Я поменяла их в доллары, завязала, спрятала», — поделилась Кока. Почти четыре года назад артистка отложила на жилье еще 30 тысяч долларов.

По словам певицы, квартира с окнами от пола до потолка находится в центре столицы, «в пределах Третьего транспортного кольца», из комнат открывается вид на реку. На данный момент Кока не переехала туда. Другие подробности она уточнять не стала.

Ранее российская певица Ханна, которая состоит в браке с исполнительным директором лейбла Black Star Павлом Курьяновым, известным как Пашу, рассказала о строительстве трехэтажного дома. Работы ведутся в быстром темпе, поэтому супруги планирует переехать в новое жилье в конце лета или в начале осени 2021 года.