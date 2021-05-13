Жена директора Black Star рассказала о строительстве дома мечты

Жена исполнительного директора лейбла Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу, Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) рассказала о строительстве дома мечты. Подробностями процесса она поделилась в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

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Ханна отметила, что она и Пашу строят «не просто дом, чтобы жить, а дом на максималках, дом мечты». На участке каждый день работает большое количество людей. По словам певицы, строительство двигается быстро, поэтому супруги планируют заехать в новое жилье в конце лета или в начале осени 2021 года.

Трехэтажный дом супругов занимает площадь 1,6 тысячи квадратных метров. Ханна и Пашу ставили своей целью возвести объект «как на Западе» — там будет располагаться большой бассейн, SPA-зона с хаммамом и сауной, игровая комната, кинотеатр и постройка для персонала. Супруги также выделили комнаты для родственников, так как любят проводить время с семьей. «Родителям делаем комнаты, целые блоки, но у них есть свои квартиры, дачи. Но мы привыкли, когда вся семья вместе, когда много людей, когда родственники, семейные ужины. Это чисто наша тема», — пояснила артистка.

В феврале 2021 года российский певец и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков во время интервью показал Джугелии новую квартиру в Москве. Жилье артиста располагается в центре столицы и выполнено в стиле минимализма. В распоряжении семьи артиста есть несколько спален, просторный холл, большая гостиная, соединенная с кухней и столовой, а также терраса.