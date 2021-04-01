Автор песен Пугачевой остался без загородного дома

Российский поэт Илья Резник, автор текстов песен для известных исполнителей, в том числе певицы Аллы Пугачевой, остался без загородного дома. Они с женой вынуждены были переехать из-за высокой стоимости аренды недвижимости. Об этом Резник рассказал в интервью «Собеседнику».

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Резник с супругой Ириной проживали в арендованном доме в течение десяти лет. По его словам, финансовые трудности у них возникли не из-за пандемии коронавируса. Для решения проблемы владельцы участка разрешили поэту взять отсрочку. «Мы иногда по два-три месяца не могли платить за аренду, потому что не было денег. Ждали, когда авторские придут. У меня же прибыль сейчас какая? Авторские! Они приходят раз в три месяца. Концертной деятельности у меня нет. Правда, порой звонят люди и просят написать песню на заказ. Но у меня язык не поворачивается называть сумму», — признался Резник.

В итоге семья приняла решение переехать в трехкомнатную квартиру в Москве. Резник пожаловался, что сборы были трудными, так как ему пришлось вывозить много архивных материалов и памятных вещей. Он также заметил, что пока не привык к жизни в мегаполисе. «Конечно, не очень удобно. Стоянка для автомобиля находится за полкилометра от дома. Машину поставил, дальше надо еще пешком идти, но мы люди простые, привыкнем. Не буду плакаться, хотя мы действительно очень напряженно живем», — заключил Резник.

В ноябре 2020 года Резник посоветовал звездам, которые жаловались на уменьшение заработков из-за пандемии коронавируса, продать недвижимость и жить на вырученные деньги. Он также призвал знаменитостей обратить внимание на уровень жизни других людей и предложил им зарабатывать в других сферах. Поэт привел в пример жену своего друга, которая в сложившейся ситуации стала мастером по маникюру.

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