Анна Семенович захотела купить квартиру в Турции

Российская актриса и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович захотела купить квартиру в Стамбуле. Певица задумалась о новой недвижимости во время отдыха в Турции, сообщает издание «Дни.ру».

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Семенович отметила, что во время путешествия «влюбилась в Стамбул» и вскоре вместе с риелтором начала поиск апартаментов. Она решила рассматривать небольшие по площади квартиры-студии в современной части Стамбула с видом на пролив Босфор. Свой выбор певица объяснила несколькими причинами, обратив внимание на снижение стоимости жилья в Турции из-за пандемии коронавируса.

«Стамбул подкупил меня еще и тем, что здесь не так жарко, как в курортных зонах, а значит, моим родителям во время путешествия будет комфортно. А до моря можно добраться на самолете всего за час. Я давно задумывалась о покупке недвижимости за рубежом. И в эту поездку нашла место, где бы хотела уютное пристанище», — пояснила Семенович.

В ноябре 2020 года о желании приобрести жилье за границей рассказала певица и телеведущая Ольга Бузова. Она пояснила, что предпочитает дарить близким осмысленные подарки, включая недвижимость. Теперь певица мечтает приобрести для своей матери дачу в Испании или Италии.

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