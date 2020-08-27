Известный российский певец похвастался элитным жильем в Крыму

Известный российский певец и лидер группы Hi-Fi Митя Фомин похвастался покупкой элитной недвижимости в Крыму. Апартаменты находятся буквально в 10 метрах от берега моря, сообщает StarHit.

Певец приобрел жилье около месяца назад. Квартира на крыше жилого комплекса под Севастополем обошлась ему примерно в восемь миллионов рублей. Дом, в котором находится недвижимость артиста, расположен в тихом месте, где много живописных пустынных пляжей. Однако Фомину предстоит еще зонировать пространство и сделать ремонт, для чего он обратился к дизайнерам. Один из плюсов жилплощади — возможность в дальнейшем присоединить дополнительные помещения.

«Крым мне нравился всегда. Но купить полноценный дом здесь пока не представляется возможным, за ним нужен уход. Да и не вижу смысла, ведь тут ты никогда не сидишь на месте, все время путешествуешь и вдохновляешься. Небольшую квартиру всегда можно оставить, за ней будут следить, а я буду знать, что она в целости и сохранности. Соседи у меня замечательные. А в свое отсутствие, возможно, буду очень выгодно это жилье сдавать», — заявил певец.

Покупке отчасти поспособствовала и пандемия коронавируса. Несмотря на то что у Фомина есть вид на жительство и дача в Италии, которой он владеет вместе с сестрой, певец не мог попасть туда из-за закрытых границ и необходимости сидеть на карантине.

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