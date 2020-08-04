В Крыму появится новый вид жилья

Власти Крыма до конца 2020 года намерены закрепить в законодательстве новый вид жилья — гостевой дом. Таким образом легализуют мини-отели, построенные на не предназначенных для этого участках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, в Крыму было выявлено более девяти тысяч объектов, где потенциально занимаются сдачей жилья, построенного на участках под ИЖС, в коммерческих целях. Однако Аксенов подчеркнул, что в разгар сезона проверки специально не проводились, чтобы люди могли заработать.

Специально для гостевых домов в августе хотят запустить систему «Фортуна», которая станет платформой по поиску подобных предложений. Минимальная стоимость аренды номера, согласно данной базе, на данный момент составляет 300 рублей в сутки.

Спрос на недвижимость для отдыха в Крыму и Сочи неуклонно растет с апреля этого года. Многие россияне бросились скупать отели: в июне 2020-го интерес к приобретению таких лотов на полуострове вырос на 39 процентов по сравнению с показателем за аналогичный месяц прошлого года. В Сочи рост составил 28 процентов.

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