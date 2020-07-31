Москвичи бросились скупать отели в Крыму и Сочи

Спрос на недвижимость для отдыха в Крыму и Сочи непрерывно увеличивается с апреля 2020 года. Чаще всего гостиницы на популярных российских курортах покупают москвичи, говорится в материалах инвестиционной компании Garnet, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, с началом курортного сезона многие бросились скупать отели в Крыму и Сочи: в июне 2020-го интерес к приобретению таких объектов на полуострове вырос на 39 процентов по сравнению с показателем за аналогичный месяц прошлого года, в Сочи рост составил 28 процентов.

Жители Москвы лидируют по количеству запросов на приобретение прибрежных гостиниц: в Крыму доля спроса со стороны выходцев из столицы достигла отметки в 38 процентов, а в Сочи этот показатель равен 27 процентам.

«Интерес к покупке небольших объектов размещения в российских курортных регионах остается на стабильно высоком уровне в течение нескольких последних лет. По нашим прогнозам, внутренний туризм будет востребован у россиян, а это является весомым аргументом для многих инвесторов», — заключают эксперты.

Ранее в июле стало известно, что принадлежащий певице Софии Ротару мини-отель в Ялте, предположительно, оказался на грани разорения из-за пандемии коронавируса. Гостиница Villa Sofia не открылась после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19.

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