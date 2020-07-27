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Раскрыты данные о загруженности Крыма и Сочи в бархатный сезон

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Туроператоры сообщили о низкой загруженности российских курортов, в том числе Крыма и Сочи, в бархатный сезон. Данные о бронированиях на осень раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по информации аналитиков, пик бронирований пляжного отдыха в России пришелся на июль и август. При этом, как уточнили эксперты, ажиотажного спроса на отпуск в осенние месяцы не наблюдается, несмотря на то, что ранее эксперты прогнозировали высокий спрос на этот период из-за сдвига курортного сезона.

«В период с 10 по 20 июля доля бронирований авиабилетов с вылетом в сентябре-октябре составила 5,3 процента, в аналогичный период прошлого года — 17 процентов. В топе в период "бархатного сезона" Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Минводы», — отметили в онлайн-сервисе покупки авиабилетов Biletix.

К аналогичным выводам пришел и руководитель сетей гостиниц «Ателика» и «Дивный мир» Алексей Высоканов. «Номера на июль и август практически распроданы, спрос на сентябрь стабильный, на уровне прошлого года. Мы ожидаем пик спроса на "бархатный сезон" позже, ближе к сентябрю», — уточнил он.

Ранее в июле глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о небывалом потоке туристов в регионе и заявил, что полуостров уже принял первый миллион путешественников. Кроме того, глава региона отметил, что загруженность объектов размещения на Южном берегу составляет 95 процентов, а многие пятизвездочные отели забронированы на 100 процентов.

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