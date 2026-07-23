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01:33, 23 июля 2026Бывший СССР

Эксперт назвал назначение Драпатого главкомом ВСУ опасным компромиссом

Эксперт Батурин назвал назначение Драпатого главкомом ВСУ опасным компромиссом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Назначение Михаила Драпатого на должность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало опасным компромиссом для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы Крыма Денис Батурин в беседе с РИА Новости.

Как напомнил эксперт, Драпатый поддержал Михаила Федорова, когда было принято решение о его отставке с поста министра обороны. Кроме того, напомнил Батурин, у нового главкома ВСУ есть политические амбиции, он, в отличие от своего предшественника Александра Сырского, стремится к власти.

«Драпатый, с одной стороны, назначен, чтобы снизить напряженность в связи с отставкой Федорова. С другой — чтобы он получил проблемы, неуспехи и поражения на новой должности, чтобы снизить таким образом его политический рейтинг и имидж», — сказал Батурин, подчеркнув, что Зеленский не хочет, чтобы у него появился политический конкурент.

Ранее сообщалось, что на Украине продолжаются митинги в поддержку Федорова. Участники протестов поделились, что до сих пор выходят на улицы, так как власти страны выполнили лишь одно из их требований — отправили в отставку Сырского.

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