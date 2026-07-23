Эксперт назвал назначение Драпатого главкомом ВСУ опасным компромиссом

Эксперт Батурин назвал назначение Драпатого главкомом ВСУ опасным компромиссом

Назначение Михаила Драпатого на должность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало опасным компромиссом для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы Крыма Денис Батурин в беседе с РИА Новости.

Как напомнил эксперт, Драпатый поддержал Михаила Федорова, когда было принято решение о его отставке с поста министра обороны. Кроме того, напомнил Батурин, у нового главкома ВСУ есть политические амбиции, он, в отличие от своего предшественника Александра Сырского, стремится к власти.

«Драпатый, с одной стороны, назначен, чтобы снизить напряженность в связи с отставкой Федорова. С другой — чтобы он получил проблемы, неуспехи и поражения на новой должности, чтобы снизить таким образом его политический рейтинг и имидж», — сказал Батурин, подчеркнув, что Зеленский не хочет, чтобы у него появился политический конкурент.

Ранее сообщалось, что на Украине продолжаются митинги в поддержку Федорова. Участники протестов поделились, что до сих пор выходят на улицы, так как власти страны выполнили лишь одно из их требований — отправили в отставку Сырского.