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21:55, 22 июля 2026 (обновлено: 22:02, 22 июля 2026)Бывший СССР

На Украине продолжились митинги в поддержку Федорова после отставки Сырского

На Украине продолжились митинги в поддержку Федорова
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сразу в нескольких городах Украины люди вышли на митинги — они требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Об этом сообщает украинское издание «Новости. Live».

По его данным, митинги проходят в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Полтаве и других городах. Люди начали выходить на улицы еще днем, а к вечеру количество протестующих заметно возросло. Как рассказали некоторые протестующие, они продолжают митинговать, так как власти страны пока что выполнили только одно требование — отправили в отставку главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Ранее стало известно, что новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.

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