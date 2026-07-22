На Украине продолжились митинги в поддержку Федорова после отставки Сырского

На Украине продолжились митинги в поддержку Федорова

Сразу в нескольких городах Украины люди вышли на митинги — они требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Об этом сообщает украинское издание «Новости. Live».

По его данным, митинги проходят в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Полтаве и других городах. Люди начали выходить на улицы еще днем, а к вечеру количество протестующих заметно возросло. Как рассказали некоторые протестующие, они продолжают митинговать, так как власти страны пока что выполнили только одно требование — отправили в отставку главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Ранее стало известно, что новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.