Пляжи Крыма оказались не готовы к туристам

Пляжи Южного берега Крыма (ЮБК) оказались не готовы к наплыву туристов. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил глава комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Как отметил Черняк, в этом году на пляжах ЮБК «не хватает места всем желающим, поскольку их съедают шторма». Причина в том, что на побережье в этой части полуострова нет природных пляжей из-за рельефа, все они созданы искусственно и нуждаются в сезонных работах по благоустройству, проведению которых помешала пандемия.

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«Если на западном побережье Крыма есть песок и вся подготовка заключается в его разравнивании и установке инфраструктуры, то проблемы пляжей на ЮБК существуют уже несколько лет. Все работы по благоустройству обычно ведутся, когда шторма заканчиваются. (...) В мае и июне были закрыты предприятия, которые предоставляют щебень, а также те, кто мог выполнить работу по выравниванию», — объяснил чиновник.

По этой причине, добавил он, эксперты не смогли обследовать морское дно и своевременно провести комплекс необходимых работ по подготовке пляжей для отдыхающих.

«Завалить сейчас пляж щебнем с карьера — тоже не выход. Надо время, от нескольких недель до месяца, чтобы море превратило щебень в ту гальку, на которой мы привыкли отдыхать», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что состояние пляжей в Крыму и поборы с туристов возмутили депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Побывав на одном из курортов полуострова и пообщавшись с отдыхающими, она обратилась с жалобами в прокуратуру и к главе республики Сергею Аксенову.