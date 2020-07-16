В Крыму закончились места для отдыхающих

В отелях на популярных курортах Крыма закончились места. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству региональные власти, представители деловых объединений и предприниматели, туристический сезон на полуострове продемонстрировал «высокие показатели»: в июле загрузка отелей на южном берегу Крыма (ЮБК) достигла 95-100 процентов. В других курортных районах отдыхающих оказалось немного меньше, объекты размещения пока загружены на 50-60 процентов.

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В Министерстве курортов и туризма республики отметили, что за десять дней с момента открытия курортов для россиян — с 1 по 10 июля — регион посетили 400 тысяч туристов, всего в этом месяце ожидают прибытия 1,5 миллиона человек.

В Торгово-промышленной палате России спрогнозировали наплыв туристов на курорты Крыма вплоть до сентября, поскольку на этот период также наблюдается «активный рост продаж и бронирования». Местные предприниматели отметили, что путешественников интересует не только морской отдых, но и круизный, и винный туризм.

Ранее стало известно, что крымский Симферополь оказался одним из самых популярных авиационных направлений у россиян во время пандемии коронавируса. Объем бронирований перелетов в центральный город Крыма в июле значительно возрос по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.