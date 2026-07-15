В США оценили потери бизнеса из-за санкций против России

AmCham: Бизнес США потерял $200 млрд из-за санкций против России

Американский бизнес с февраля 2022 года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

По его словам, сразу после начала конфликта на Украине находящийся в России западный бизнес испытывал панику и растерянность. Он отметил, что многие компании решили уйти из РФ «на сильных эмоциях».

«Мы в AmCham, кстати, не паниковали, наоборот, старались всех убедить не принимать поспешных решений, сохранять трезвость. Другое дело, что уходить из России никто, конечно, не хотел. Это и понятно. Ведь российский рынок был и остается привлекательным для западных компаний», — сказал Эйджи.

Ранее в AmCham высказались о работе над возвращением американских компаний в Россию. «Пока рано говорить о создании отдела или иной структуры, функционирующей на постоянной основе», — подчеркнули представители палаты, комментируя сообщение о создании отдела по возвращению западных компаний в РФ.