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18:07, 9 июня 2026МирЭксклюзив

В AmCham высказались о работе над возвращением американских компаний в Россию

AmCham: Говорить о создании постоянного отдела по возвращению компаний в Россию пока рано
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

На данный момент преждевременно говорить о создании постоянно функционирующего отдела по возвращению западных компаний в Россию. Об этом сообщили в Американской торговой палате в России (AmCham) в комментарии для «Ленты.ру».

«Пока рано говорить о создании отдела или иной структуры, функционирующей на постоянной основе», — подчеркнули представители палаты, комментируя сообщение о создании соответствующего отдела.

Американская торговая палата сообщила, что в настоящее время она работает над созданием единой базы данных с тематической экспертизой по практическим вопросам, определяющим, будет ли и каким образом иностранная компания выходить или возвращаться на российский рынок. В комментарии подчеркивается, что на данном этапе речь идет о внутренней инвентаризации имеющихся ресурсов.

По сообщениям СМИ, в AmCham работает некий консультативный отдел, связанный с запросами иностранных компаний о возможном возвращении на российский рынок.

Ранее глава AmCham в России Роберт Эйджи заявил, что многие американские компании ждут политического сигнала для возвращения на российский рынок.

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