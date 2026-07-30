В российском регионе эвакуировали сотрудников склада Wildberries на фоне угрозы атаки ВСУ

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников склада Wildberries на фоне угрозы атаки ВСУ

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников склада Wildberries на фоне угрозы атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили порталу E1.ru в пресс-службе компании.

Продавцов предупредили, что склад в российском регионе временно не принимает товары.

Жители уральского города заметили толпу сотрудников в фиолетовых футболках Wildberries на ближайшей к складу автобусной остановке.

Утром 30 июля губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о введении режима беспилотной опасности. Аэропорт Кольцово временно не принимает и не выпускает самолеты.

До этого стало известно, что ВСУ ударили по складу компании Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Работников удалось быстро эвакуировать, никто из них не пострадал.

Еще раньше украинские беспилотники атаковали склад маркетплейса в Пензенской области. На объекте произошло возгорание.