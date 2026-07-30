Новый премьер Британии столкнулся с неожиданным вопросом в доме престарелых

Нового премьера Британии Бернема не узнали в доме престарелых

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем столкнулся с неожиданным вопросом во время визита в дом престарелых, где одна из постоялиц не узнала его. Об этом сообщает BBC.

«Рад познакомиться. Я Энди», — представился политик одной из жительниц. «Эндрю? Местный кандидат?» — переспросила женщина. «Ха-ха, нет. Хотя я им был. Несколько недель назад я участвовал в выборах. Но теперь я премьер-министр», — пояснил глава правительства.

В ответ пенсионерка поинтересовалась: «Еще один? Они меняются каждые пять минут?» Как отмечается, визит состоялся через несколько недель после победы лейбористов на парламентских выборах.

Ранее Главного мышелова Великобритании кота Ларри защитили от пса нового премьер-министра страны. Британский премьер Энди Бернем заявил, что не собирается привозить своего пса Акселя в офис на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. По словам политика, его питомец — помесь болонки и пуделя — довольно злобный и отношения с Ларри у них могут не сложиться.