Главного кота Великобритании защитили от злобного пса нового премьера

Главного мышелова Великобритании Ларри защитили от злобного пса Энди Бернема

Главного мышелова Великобритании кота Ларри защитили от пса нового премьер-министра страны. Об этом пишет Daily Star.

Британский премьер Энди Бернем заявил, что не собирается привозить своего пса Акселя в офис на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне. По словам политика, его питомец — помесь болонки и пуделя — довольно злобный и отношения с Ларри у них могут не сложиться.

«Да, он, скажем так, не поладил бы с Ларри. Не думаю, что нация одобрит, если бы я привез Акселя, чтобы он вторгся в мир Ларри. Так что, думаю, будет лучше, если он останется дома», — заявил Бернем.

В июне сообщалось, что Ларри сбежал из офиса премьер-министра перед визитом туда президента Украины Владимира Зеленского. Ранее главный кот Великобритании дважды делал то же самое.