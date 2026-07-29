Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 29 июля 2026Мир

Лавров ответил на амбиции Мерца призывом приготовиться

Лавров посоветовал Мерцу быть готовым в ответ на его амбициозные заявления
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу «быть готовым» в ответ на его амбициозные заявления о главенстве в Европе. С таким заявлением он выступил в интервью ТАСС.

По словам главы МИД, Россия в настоящее время воюет с потомками нацистов «в том же составе».

«Канцлер ФРГ Ф.Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный — будь готов», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что позволяет себе эмоциональные выражения, когда сталкивается с неожиданными или неправильными действиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    После избиения и смерти ученого, награжденного Путиным, задержан бизнесмен и бывший гаишник. Его жена привела свою версию событий
    В Литве нашли туннель из Белоруссии
    Россиян предупредили об эксплуатирующих эмоции мошенниках
    Лавров ответил на амбиции Мерца призывом приготовиться
    В Минобороны раскрыли детали боестолкновения с ВСУ с применением авиации в Черном море
    В России развеяли один из главных автомобильных мифов
    Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа
    Зеленский отправил в отставку премьера двумя словами
    В Польше сделали заявление о войне с Россией
    Известный российский бренд начал продавать грязные рубашки и нарвался на гнев покупателей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok