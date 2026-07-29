Лавров ответил на амбиции Мерца призывом приготовиться

Лавров посоветовал Мерцу быть готовым в ответ на его амбициозные заявления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу «быть готовым» в ответ на его амбициозные заявления о главенстве в Европе. С таким заявлением он выступил в интервью ТАСС.

По словам главы МИД, Россия в настоящее время воюет с потомками нацистов «в том же составе».

«Канцлер ФРГ Ф.Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный — будь готов», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что позволяет себе эмоциональные выражения, когда сталкивается с неожиданными или неправильными действиями.