Лавров объяснил использование «горячего словца»

Лавров: «Горячее словцо» бывает, когда кто-то неожиданно и неправильно что-то делает

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что позволяет себе эмоциональные выражения, когда сталкивается с неожиданными или неправильными действиями. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

«Когда что-то вдруг тебя не расстраивает, а неожиданно как-то и неправильно кто-то что-то делает, бывает горячее словцо», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, является ли это чертой его характера или просто зависит от ситуации, Лавров ответил, что «выскакивает, мы же все живые люди».

Министр также подчеркнул, что России необходимо обрести «здоровую злость» в своей внешней политике. По его словам, в сложившейся ситуации Москве не стоит «сердиться и тратить нервы», когда можно сосредоточиться.