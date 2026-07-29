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12:24, 29 июля 2026 (обновлено: 12:43, 29 июля 2026)Мир

Лавров объяснил использование «горячего словца»

Лавров: «Горячее словцо» бывает, когда кто-то неожиданно и неправильно что-то делает
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что позволяет себе эмоциональные выражения, когда сталкивается с неожиданными или неправильными действиями. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

«Когда что-то вдруг тебя не расстраивает, а неожиданно как-то и неправильно кто-то что-то делает, бывает горячее словцо», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, является ли это чертой его характера или просто зависит от ситуации, Лавров ответил, что «выскакивает, мы же все живые люди».

Министр также подчеркнул, что России необходимо обрести «здоровую злость» в своей внешней политике. По его словам, в сложившейся ситуации Москве не стоит «сердиться и тратить нервы», когда можно сосредоточиться.

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