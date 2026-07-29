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11:32, 29 июля 2026 (обновлено: 11:46, 29 июля 2026)Мир

Лавров призвал Россию к «здоровой злости»

Лавров: России надо обрести здоровую злость во внешней политике
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

России необходимо обрести «здоровую злость» в своей внешней политике. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с гендиректором ТАСС.

«И такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте. Не впадать ни в какие истерики, а просто внутри себя сделать вывод: "Только проверяй!" Доверять — это потом посмотрим, но сначала — проверяй, а самое главное — гни свою линию», — заявил дипломат.

Лавров также упомянул знаменитое выражение министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». По мнению действующего главы внешнеполитического ведомства, в сложившейся ситуации Москве не стоит «сердиться и тратить нервы», когда можно сосредоточиться и «ускориться во всем благодаря здоровой злости».

Ранее Сергей Лавров отметил, что на настоящий момент складывается такая ситуация, что против России ополчился весь западный мир. Такое положение дел министр назвал «нешуточным».

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