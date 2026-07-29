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12:39, 29 июля 2026Интернет и СМИ

Telegram выложил фото Дурова с неприличным жестом после обвинений в содействии терроризму

Telegram выложил фото Дурова со средним пальцем после обвинений в содействии терроризму
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @telegram

Компания Telegram выложила фото ее основателя Павла Дурова, показывающего неприличный жест, после сообщений о том, что в России его обвинили в содействии терроризму. Пост об этом представители платформы разместили в соцсети X.

В официальном аккаунте Telegram было опубликовано старое фото Дурова, сидящего за банкетным столом и показывающего средний палец в камеру. Никакой подписью снимок не сопровождается.

Утром 29 июля сообщалось, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Позднее в ФСБ уточнили, что официально он не объявлен в международный розыск, это решение еще принимается.

Дурова также обвинили в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, мессенджер не удаляет многочисленные сообщества, которые используются для организации терактов и диверсий в России, а также деятельности кибермошенников. Кроме того, Telegram не удалял запрещенную информацию в боте «Дайвинчик», который внесли в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и детской порнографии.

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