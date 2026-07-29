Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:24, 29 июля 2026 (обновлено: 13:35, 29 июля 2026)Экономика

Ядовитый паук заблокировал вход в многоквартирный дом в российском регионе

Ядовитый паук черная вдова заблокировал вход в многоквартирный дом под Оренбургом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Chuck Evans(mcevan) / Wikimedia

Ядовитый паук черная вдова заблокировал вход в многоквартирный дом под Оренбургом. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Shot.

Речь идет о поселке Пригородном. По информации источника, членистоногое, яд которого в 15 раз токсичнее гремучей змеи, приполз к подъезду панельного дома, когда рядом играли дети. После того как опасного для жизни паука обнаружили, жизнь во дворе остановилась, и люди несколько часов не выходили из подъезда и не заходили внутрь.

Поскольку черная вдова не спешила уползать, ее залили дихлофосом и запечатали в банку, которую передали специалистам. Жильцы опасаются, что самка могла отложить яйца где-то в доме, поэтому управляющая компания занялась обработкой всех подвалов. Энтомологи предполагают, что ядовитый паук мог прийти с полей после ливней.

Ранее ученый Федор Мартыновченко предупредил, что смертельно опасные пауки каракурты распространяются по территории РФ и могут случайно добраться до Москвы летом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    После избиения и смерти ученого, награжденного Путиным, задержан бизнесмен и бывший гаишник. Его жена привела свою версию событий
    Офисным работникам раскрыли правила защиты глаз
    Последствия блокады портов Одессы для импорта украинского зерна оценили
    Зеленский созвонился с Макроном и предложил ему помощь
    Уехавший из России комик-иноагент впервые стал отцом
    Альпинист не выжил во время восхождения на гору в российском регионе
    Раскрыты тайны синагоги для политиков и американских элит
    Повар избил россиянина в петербургском кафе
    Четверо туристов пропали в России во время сплава по реке
    Еще один автоконцерн объявил о массовых сокращениях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok