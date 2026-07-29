Ядовитый паук заблокировал вход в многоквартирный дом в российском регионе

Ядовитый паук черная вдова заблокировал вход в многоквартирный дом под Оренбургом

Ядовитый паук черная вдова заблокировал вход в многоквартирный дом под Оренбургом. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Shot.

Речь идет о поселке Пригородном. По информации источника, членистоногое, яд которого в 15 раз токсичнее гремучей змеи, приполз к подъезду панельного дома, когда рядом играли дети. После того как опасного для жизни паука обнаружили, жизнь во дворе остановилась, и люди несколько часов не выходили из подъезда и не заходили внутрь.

Поскольку черная вдова не спешила уползать, ее залили дихлофосом и запечатали в банку, которую передали специалистам. Жильцы опасаются, что самка могла отложить яйца где-то в доме, поэтому управляющая компания занялась обработкой всех подвалов. Энтомологи предполагают, что ядовитый паук мог прийти с полей после ливней.

Ранее ученый Федор Мартыновченко предупредил, что смертельно опасные пауки каракурты распространяются по территории РФ и могут случайно добраться до Москвы летом.

