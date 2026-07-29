ВСУ выпустили в сторону России управляемые ракеты большой дальности и сотни БПЛА

Минобороны: Системы ПВО сбили за сутки 619 БПЛА и четыре ракеты «Нептун»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России управляемые ракеты большой дальности и сотни беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые ракеты «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь с 28 на 29 июля уничтожили над регионами России сотни украинских БПЛА. Под удар, по данным Минобороны, попали 12 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым и Чувашия, а также Рязанская, Ростовская и Воронежская области.