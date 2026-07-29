Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 29 июля 2026Россия

ВСУ выпустили в сторону России управляемые ракеты большой дальности и сотни БПЛА

Минобороны: Системы ПВО сбили за сутки 619 БПЛА и четыре ракеты «Нептун»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России управляемые ракеты большой дальности и сотни беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые ракеты «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь с 28 на 29 июля уничтожили над регионами России сотни украинских БПЛА. Под удар, по данным Минобороны, попали 12 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым и Чувашия, а также Рязанская, Ростовская и Воронежская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия снова ударила по портам Одессы и Черноморска. Украинский зерновой коридор блокирован
    Россиян предупредили об эксплуатирующих эмоции мошенниках
    Лавров ответил на амбиции Мерца призывом приготовиться
    В Минобороны раскрыли детали боестолкновения с ВСУ с применением авиации в Черном море
    В России развеяли один из главных автомобильных мифов
    Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа
    Зеленский отправил в отставку премьера двумя словами
    В Польше сделали заявление о войне с Россией
    Известный российский бренд начал продавать грязные рубашки и нарвался на гнев покупателей
    В российском регионе неизвестные расстреляли мужчину в собственном доме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok