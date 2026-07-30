Судоходство через Ормузский пролив активизировалось

Bloomberg: Судоходство через Ормузский пролив восстанавливается вопреки боевым действиям

Судоходство через Ормузский пролив восстанавливается вопреки боевым действиям США и Ирана. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

По словам министра энергетики Соединенных Штатов Криса Райта, Вашингтон принял решение сопровождать часть нефтяных танкеров своими военными кораблями. Благодаря этому за последнюю неделю через пролив ежедневно проходило около 6,5 миллиона баррелей нефти.

По данным аналитической компании Kpler, в среду через пролив в обоих направлениях прошло 14 судов, загруженных сырьем, тогда как на прошлой неделе их число не превышало однозначных значений.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать правила прохода судов через Ормузский пролив.

«Ормузский пролив является международным водным путем. КСИР не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и открытого судоходства. Коммерческие суда продолжают пользоваться проливом при военной поддержке США», — говорится в заявлении.

В CENTCOM также добавили, что с начала мая американские силы помогли пройти через пролив примерно одной тысяче судов с 500 миллионами баррелей сырой нефти.