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13:40, 30 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Назван необходимый размер финансовой подушки

Эксперт Корчагин: Финансовая подушка должна покрывать расходы на три-шесть месяцев
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Финансовая подушка должна покрывать расходы на три-шесть месяцев. Необходимый ее размер назвал «Ленте.ру» руководитель продукта Кредитный рейтинг в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин.

По словам эксперта, размер финансовой подушки стоит рассчитывать исходя из обязательных ежемесячных расходов, а не уровня дохода. Оптимальный резерв — сумма, которой хватит на покрытие расходов в течение трех-шести месяцев.

«Если доход стабильный и есть уверенность в занятости, достаточно запаса на три месяца. Если же человек выплачивает ипотеку или кредиты, работает на себя, получает нерегулярный доход или является единственным источником дохода в семье, лучше ориентироваться на резерв не менее чем на шесть месяцев», — добавил он.

При расчете финансовой подушки нужно учесть только обязательные траты, включая платежи по кредитам, аренду или ипотеку, коммунальные услуги, продукты, транспорт, связь, лекарства и другие регулярные расходы. Накопления на отпуск, ремонт или крупные покупки включать в финансовую подушку не стоит — для них лучше создавать отдельные сбережения.

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«Рекомендуется откладывать 10-20 процентов ежемесячного дохода. Конкретная доля зависит от текущих обязательств. Лучше всего настроить автоматический перевод фиксированной суммы сразу после поступления зарплаты. Так можно быстро сформировать финансовую подушку без заметного снижения привычного уровня жизни. Если ежемесячный доход составляет 80 тысяч рублей, а обязательные расходы — около 60, минимальная финансовая подушка должна составлять 180 тысяч рублей. Если откладывать по 15 процентов от зарплаты, накопить такой резерв можно примерно за 15 месяцев», — пояснил Корчагин.

Имеющиеся запасы нужно периодически пересматривать. За последние годы стоимость жизни выросла, поэтому суммы, которые раньше казались достаточными, сегодня могут уже не покрывать необходимые расходы. Достаточно раз в полгода или год пересчитывать обязательные траты и при необходимости увеличивать размер финансовой подушки, посоветовал эксперт.

Ранее руководитель продуктового направления «Альфа-Денег» Геннадий Сухнев заявил, что в первом полугодии 2025 года средний размер микрозайма в России составлял 13,9 тысячи рублей, а за аналогичный период этого года он вырос на 63 процента и достиг 22,8 тысячи. По словам финансиста, в 2026 году средняя сумма такого кредита для нового клиента достигла 24 тысяч рублей, а при повторном обращении — 22 тысяч.

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