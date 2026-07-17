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09:38, 17 июля 2026Экономика

В России резко вырос размер одного вида займов

Финансист Сухнев: Средняя сумма микрозайма в России выросла более чем на 60 %
Кирилл Луцюк

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Если в первом полугодии 2025 года средний размер микрозайма в России составлял 13,9 тысячи рублей, то за аналогичный период этого года он вырос на 63 процента и достиг 22,8 тысячи. Об этом заявил руководитель продуктового направления «Альфа-Денег» Геннадий Сухнев. Его процитировала «Газета.Ru».

По словам финансиста, в 2026 году средняя сумма такого кредита для нового клиента достигла 24 тысяч рублей, а при повторном обращении — 22 тысяч. Кроме того, размер данной ссуды вырос во всех возрастных категориях. Оказалось, что жители России в возрасте 18–24 лет брали в среднем 17,9 тысячи рублей, а 25–34 лет — 22,8 тысячи рублей. Что касается заемщиков от 35 до 44 лет, то они занимали не меньше 25 тысяч рублей.

При этом кредиты, выдаваемые женщинам, были крупнее тех, что получали мужчины: 25 тысяч против 21,2 тысячи рублей.

Ранее россиян предупредили, что, решив взяв микрозаем в нелегальной финансовой организации, они рискуют столкнуться с тем, что к ним применят противоправные способы возврата денег. Дело в том, что выдача таких ссуд зачастую сопровождается скрытыми и запутанными условиями, а стоимость заимствований превышает пределы, которые установлены законами в России.

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