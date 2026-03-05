Некоторые микрозаймы оказались опасными для россиян

ЦБ: Нелегальные микрокредиты чреваты силовым изъятием заложенного имущества

Россияне, решившие взять микрозайм в нелегальной финансовой организации, рискуют столкнуться с тем, что к ним применят противоправные способы возврата денег. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Банк России.

Регулятор предупредил, что выдача таких ссуд зачастую сопровождается скрытыми и запутанными условиями, а стоимость заимствований превышает пределы, которые разрешает законодательство. Кроме того, такие нелегальные конторы не брезгуют незаконными способами возврата долгов. Иными словами, силовым изъятием предметов залога.

Центральный банк регулярно получает сигналы о том, что подпольные кредиторы собирают персональные сведения о клиентах через социальные сети, а затем используют эти данные для шантажа. Кроме того, заимодавец может начать сообщать о долге человека его друзьям, коллегам и родственникам, если имеет место просрочка платежей. Иногда дело доходит до угроз причинения вреда близким людям или уничтожения имущества, включая жилье.

В прошлом году регулятор выявил больше 1,1 тысячи нелегальных кредиторов. Как правило, речь идет о псевдоломбардах и сетевых комиссионных магазинах, которые маскируют предоставление займов заключением договоров купли-продажи, хранения и комиссии.

Ранее сообщалось, что в таких регионах России, как Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Алтайский и Ставропольский края, а также Омская область получить микрокредит сложнее всего.