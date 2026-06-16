Росавиация дала рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА

Росавиация рекомендовала самолетам не отклоняться от курса на фоне опасности от атак БПЛА

Росавиация дала методические рекомендации, чтобы обеспечить безопасность полетов сверхлегких и легких самолетов на фоне опасности от атак БПЛА. Они опубликованы в «Максе».

«Экипажам воздушных судов рекомендуется: при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 километров в час не отклоняться от планируемой траектории полета более чем на 1 километр», — указано в сообщении.

Также пилотам наказали при изменении маршрута оповещать об этом органы обслуживания воздушного движения не менее чем за полчаса до пролета первой точки на измененном маршруте.

Эти рекомендации вступили в силу и продлятся до 02:59 (по московскому времени) 16 сентября 2026 года.