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00:57, 16 июня 2026Путешествия

Росавиация дала рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА

Росавиация рекомендовала самолетам не отклоняться от курса на фоне опасности от атак БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / Global Look Press

Росавиация дала методические рекомендации, чтобы обеспечить безопасность полетов сверхлегких и легких самолетов на фоне опасности от атак БПЛА. Они опубликованы в «Максе».

«Экипажам воздушных судов рекомендуется: при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 километров в час не отклоняться от планируемой траектории полета более чем на 1 километр», — указано в сообщении.

Также пилотам наказали при изменении маршрута оповещать об этом органы обслуживания воздушного движения не менее чем за полчаса до пролета первой точки на измененном маршруте.

Эти рекомендации вступили в силу и продлятся до 02:59 (по московскому времени) 16 сентября 2026 года.

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