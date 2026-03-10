Реклама

15:27, 10 марта 2026Путешествия

Бизнес-джет испачкался серой субстанцией при посадке в российском аэропорту

«Авиаторщина»: Бизнес-джет испачкался серой субстанцией в Пулково
Алина Черненко

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бизнес-джет испачкался серой субстанцией при посадке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 8 марта с Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, прилетевшим в этот российский город из Москвы. После благополучного приземления воздушное судно зарулило на перрон. Там внимание техников привлекла непонятная субстанция серого цвета, которой были покрыты элементы самолета. Ее следы обнаружили и на рулежной дорожке. В итоге аэродромной службе пришлось помыть бизнес-джет до выяснения причины появления загадочной смеси.

Позже в пресс-службе Пулково пояснили, что субстанция, покрывшая фюзеляж, представляет собой тающий снег, на безопасность полетов такие загрязнения не влияют. Кроме того, представители аэропорта заверили, что состояние рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы полностью соответствует требованиям, а прометание искусственных покрытий осуществляется в плановом порядке.

Ранее в московском аэропорту Внуково тягач врезался в бизнес-джет и едва не сорвал матч хоккейного клуба «Автомобилист». Транспортное средство занесло при повороте.

