Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:15, 12 января 2026Путешествия

Тягач врезался в бизнес-джет в российском аэропорту и едва не сорвал матч хоккейного клуба

Во Внуково тягач повредил самолет с хоккеистами на борту
Елизавета Гринберг (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тягач врезался в бизнес-джет в московском аэропорту Внуково и едва не сорвал матч хоккейного клуба «Автомобилист». Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел вечером 11 января. Тягач занесло при повороте — машина врезалась в самолет авиакомпании «Меридиан» с хоккеистами на борту, который должен был вылетать в Екатеринбург. В итоге был поврежден двигатель пассажирского авиасудна. Его пришлось отстранить от полетов, а рейс из российского аэропорта — отменить.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Сообщается, что никто из членов экипажа и 19 пассажиров не пострадал. Проводится расследование причин аварии и оценка ущерба, также определяются сроки ремонтных работ. Кроме того, известно, что матч «Автомобилиста» против команды «Барыс» из Астаны (Казахстан) состоится в Екатеринбурге в 19:00 по местному времени (17:00 мск).

Ранее самолет с футболистами команды «Миннесота Вайкингс» на борту аварийно сел незадолго до матча в США. Причина заключалась в технической неисправности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Автор «Миллиона алых роз» высказался о прекращении сотрудничества с Пугачевой

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok