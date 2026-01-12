Тягач врезался в бизнес-джет в российском аэропорту и едва не сорвал матч хоккейного клуба

Во Внуково тягач повредил самолет с хоккеистами на борту

Тягач врезался в бизнес-джет в московском аэропорту Внуково и едва не сорвал матч хоккейного клуба «Автомобилист». Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел вечером 11 января. Тягач занесло при повороте — машина врезалась в самолет авиакомпании «Меридиан» с хоккеистами на борту, который должен был вылетать в Екатеринбург. В итоге был поврежден двигатель пассажирского авиасудна. Его пришлось отстранить от полетов, а рейс из российского аэропорта — отменить.

Сообщается, что никто из членов экипажа и 19 пассажиров не пострадал. Проводится расследование причин аварии и оценка ущерба, также определяются сроки ремонтных работ. Кроме того, известно, что матч «Автомобилиста» против команды «Барыс» из Астаны (Казахстан) состоится в Екатеринбурге в 19:00 по местному времени (17:00 мск).

Ранее самолет с футболистами команды «Миннесота Вайкингс» на борту аварийно сел незадолго до матча в США. Причина заключалась в технической неисправности.