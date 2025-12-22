Самолет с футболистами на борту аварийно сел незадолго до матча в США

Самолет с футболистами «Миннесота Вайкингс» на борту аварийно сел в США

Самолет с футболистами клуба «Миннесота Вайкингс» на борту аварийно сел в другом городе незадолго до матча в США. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 20 декабря, тогда команда вылетала из аэропорта Миннеаполиса. Через час после вылета самолету пришлось вернуться в воздушную гавань и осуществить там аварийную посадку. Причина заключалась в технической неисправности. Известно, что на следующий день спортсмены должны были сыграть против «Нью-Йорк Джайентс» в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси).

Сообщается, что через несколько часов команда села на другой борт. В итоге футболистов доставили в международный аэропорт Ньюарка вечером 20 декабря.

Ранее самолет со звездами «Формулы-1» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом совершил аварийную посадку в Италии вместо Монако. Это произошло из-за попадания борта в шторм.