Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:33, 22 декабря 2025Путешествия

Самолет с футболистами на борту аварийно сел незадолго до матча в США

Самолет с футболистами «Миннесота Вайкингс» на борту аварийно сел в США
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет с футболистами клуба «Миннесота Вайкингс» на борту аварийно сел в другом городе незадолго до матча в США. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 20 декабря, тогда команда вылетала из аэропорта Миннеаполиса. Через час после вылета самолету пришлось вернуться в воздушную гавань и осуществить там аварийную посадку. Причина заключалась в технической неисправности. Известно, что на следующий день спортсмены должны были сыграть против «Нью-Йорк Джайентс» в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси).

Сообщается, что через несколько часов команда села на другой борт. В итоге футболистов доставили в международный аэропорт Ньюарка вечером 20 декабря.

Ранее самолет со звездами «Формулы-1» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом совершил аварийную посадку в Италии вместо Монако. Это произошло из-за попадания борта в шторм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ сделал заявление

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Умные дома для котов появились в России

    Турист был унесен внезапным течением во время купания в озере и не выжил

    Россиянам перечислили действия при повреждении машины фейерверком

    В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Нолана

    Миру предсказали дефицит продуктов

    Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

    Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok