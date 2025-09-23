Самолет со звездами «Формулы 1» совершил аварийную посадку из-за шторма

The Sun: Самолет со звездами «Формулы 1» экстренно сел в Италии вместо Монако

Самолет со звездами «Формулы 1» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом совершил аварийную посадку в Италии вместо Монако из-за шторма. Об этом пишет The Sun.

Они летели с гонки, которая прошла в Азербайджане с 19 по 21 сентября. Леклер рассказал, что самолет был вынужден экстренно сесть в Италии после того, как попал в шторм.

В итоге гонщикам пришлось арендовать машину и ехать два часа домой в Монако. Леклер поделился произошедшим в социальных сетях. Отмечается, что его выступление на Гран-при в Азербайджане было неудачным. В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он написал: «Итак, после трудных выходных в Баку я думал, что хуже быть не может».

Ранее самолет едва не перевернулся из-за шторма на Корсике и попал на видео. Тогда порывы ветра достигали 150 километров в час.