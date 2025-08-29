Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:03, 29 августа 2025Путешествия

Многотонный самолет едва не перевернулся из-за ветра и попал на видео

Самолет авиакомпании Air Corsica едва не перевернулся из-за ветра на Корсике
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Самолет едва не перевернулся из-за шторма на французском острове и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

По данным источника, вечером 28 августа на Корсику обрушился сильный ветер, порывы которого достигали 150 километров в час. На острове объявили оранжевый уровень опасности, аэропорты временно закрыли и отменили рейсы.

На видео попал многотонный самолет ATR 72 авиакомпании Air Corsica, который едва не завалился на бок из-за непогоды. Уточняется, что эпизод зафиксировали в аэропорту Сент-Катрин в Кальви.

Ранее на побережье Коста-Гранадина на юге Испании обрушился «Шторм Сатаны» и обратил туристов в бегство. Отдыхающие рассказали, что ветер напомнил им воздух Сахары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Турист искупался в 263-летнем фонтане в центре Рима, попал на видео и прослыл идиотом

    Захарова указала на противоречия в риторике Запада

    «Высокоточка» рассказала о межконтинентальной ракете «Гном»

    Вывозивший жителей Суджи боец рассказал о притворявшихся российскими военными солдатах ВСУ

    Зеленский открыл военное кладбище под Киевом

    Мухаммад стало самым популярным именем младенцев в названном этноанклавом регионе России

    Российские врачи спасли потерявшего почти всю кровь бойца СВО

    Неизвестные обезглавили статую легендарного военачальника

    Захарова оценила ограничения ЕС для российских дипломатов словом «напрашиваются»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости