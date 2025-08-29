Многотонный самолет едва не перевернулся из-за ветра и попал на видео

Самолет авиакомпании Air Corsica едва не перевернулся из-за ветра на Корсике

Самолет едва не перевернулся из-за шторма на французском острове и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

По данным источника, вечером 28 августа на Корсику обрушился сильный ветер, порывы которого достигали 150 километров в час. На острове объявили оранжевый уровень опасности, аэропорты временно закрыли и отменили рейсы.

На видео попал многотонный самолет ATR 72 авиакомпании Air Corsica, который едва не завалился на бок из-за непогоды. Уточняется, что эпизод зафиксировали в аэропорту Сент-Катрин в Кальви.

Ранее на побережье Коста-Гранадина на юге Испании обрушился «Шторм Сатаны» и обратил туристов в бегство. Отдыхающие рассказали, что ветер напомнил им воздух Сахары.